Notte Bianca Eur, la Roma partecipa offrendo un corso di primo intervento

Anche la Roma parteciperà alla Notte Bianca dell'Eur. L'evento, organizzato dal IX Municipio della capitale, si svolgerà domani, sabato 17 giugno. Il quartiere romano ospita dal 2019 la sede del club che, per l'occasione, ha deciso di contribuire all'iniziativa sostenendo un evento di prevenzione dedicato agli anziani e non solo. In questo senso, dalle 16 alle 18 presso il giardino che costeggia il Laghetto dell’EUR in Viale del Giappone, alcuni operatori offriranno gratuitamente un corso di promo intervento volto a spiegare le manovre di disostruzione delle vie aeree fondamentali per prevenire il soffocamento in bambini e neonati. Inoltre, verrà mostrato come effettuare la rianimazione cardiaca secondo le linee guida più aggiornate. Il corso, oltre mostrare come intervenire, spiegherà anche come evitare errori che potrebbero rivelarsi fatali. In questo modo i "nonni baby sitter" sapranno come agire nel caso in cui i propri nipotini saranno in pericolo.