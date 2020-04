Nostalgia Roma, Totti in videochiamata con Pjanic e Manolas – FOTO

Certi legami sono diffiili da spezzare. È così, ovviamente, per Francesco Totti ma lo è anche per molti altri calciatori che in giallorosso hanno vissuto anni molto importanti. Come Miralem Pjanic e Kostas Manolas, che insieme all’ex numero 10 sono stati protagonisti nelle ultime stagioni della Roma. Un’amicizia che va oltre il campo, anche dopo che le loro strade si sono divise l’affetto è rimasto. Così, in questi giorni di quarantena, i tre oggi ne hanno approfittato per ritrovarsi virtualmente con una videochiamata di gruppo. Con Totti, Manolas e Pjanic anche alcuni componenti della società giallorossa che fuori dal campo hanno condiviso l’avventura romanista insieme a loro. A testimoniare la rimpatriata gli scatti pubblicati su Instagram sia da Totti, che come sfondo musicale ha scelto ‘Certe notti’ di Ligabue, che da Pjanic.