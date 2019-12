Vacanze quasi terminate per la Roma che il 30 dicembre si ritroverà a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Dunque ultimi giorni di relax in famiglia per i giocatori: chi sulla neve e chi a casa come Mirante che ne approfitta per rivivere in tv i 18 anni di carriera di Daniele De Rossi nella Capitale. Il portiere, infatti, è arrivato nell’ultima stagione dell’ex capitano, ora al Boca Juniors dopo l’addio del maggio scorso ai colori per i quali ha sempre tifato.