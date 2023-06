Norvegia, Solbakken dal primo minuto nel match contro la Scozia

Ola Solbakken continua ad essere una presenza costante per la nazionale norvegese. Infatti, in occasione del match delle 18 contro la Scozia per la qualificazione ai prossimi Europei partirà nuovamente dal primo minuto. I britannici sono primi nel loro girone a punteggio pieno, con due vittorie su due. Segue la Norvegia al terzo posto, che nelle prime due partite ha totalizzato solo un punto e ha ora l'occasione per rifarsi sotto. La speranza dei tifosi della Roma è che questa possa essere un'occasione importante per dar modo all'esterno norvegese di recuperare un po' di fiducia.