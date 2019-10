Ultimo impegno per Kluivert prima del ritorno in Italia. L’esterno della Roma è stato scelto dal c.t. dell’Under 21 dell’Olanda Van de Looi nella sfida contro la Norvegia valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Justin ha giocato nel 4-3-3 in attacco insieme a Boadu e Stengs, restando in campo per 64′ senza riuscire – almeno per stasera – a mettersi in mostra per convincere lo staff della prima squadra a convocarlo per Euro2020.