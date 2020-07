Non solo Pjanic: anche Izzo, Raiola e de Ligt fanno visita alla Roma in hotel

Giornata di saluti per la Roma. Dopo la vittoria contro il Torino conquistata ieri sera, i giallorossi si sono fermati a Torino in previsione del match sul campo della Juventus in programma sabato sera. La squadra di Paulo Fonseca oggi, così come avverrà domani, si è allenata a Vinovo e intanto ha ricevuto alcune visite. Oltre a Miralem Pjanic, anche altri calciatori (e non solo) si sono recati al Golden Palace, l’hotel dove alloggia la Roma. Armando Izzo, Matthijs de Ligt e Mino Raiola, agente dei due difensori oltre che di Justin Kluivert, Calafiori e Mkhitaryan, hanno salutato i giallorossi.