Non solo la Roma: le squadre già qualificate ai sedicesimi di Europa League

A novanta minuti dal termine della fase a gironi, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale di Europa League. In attesa anche delle otto formazioni che scenderanno dalla Champions, sono 18 le squadre qualificate per il turno successivo della seconda coppa più importante del “vecchio continente”. Tra queste c’è la Roma, capace di strappare il pass già la scorsa settimana e da oggi certa del primo posto (e di essere quindi testa di serie al prossimo sorteggio). Pure il Milan è qualificato ai sedicesimi, mentre al Napoli basterà non perdere giovedì contro la Real Sociedad. Di seguito tutte le qualificate:

Gruppo A : Roma

: Roma Gruppo B : Arsenal

: Arsenal Gruppo C : Slavia Praga, Bayer Leverkusen

: Slavia Praga, Bayer Leverkusen Gruppo D : Rangers, Benfica

: Rangers, Benfica Gruppo E : Granada, PSV

: Granada, PSV Gruppo G : Leicester, Braga

: Leicester, Braga Gruppo H : Lille, Milan

: Lille, Milan Gruppo I : Villarreal

: Villarreal Gruppo J : Anversa, Tottenham

: Anversa, Tottenham Gruppo K : Dinamo Zagabria

: Dinamo Zagabria Gruppo L: Hoffenheim, Stella Rossa