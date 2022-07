Noemi si esalta per Dybala: “Io come la Ferilli? Se vinciamo esco tutto”

La cantante, tifosa giallorossa, esterna sui social tutta la sua "Joya" per l'arrivo a Roma del fuoriclasse argentino

Tutti pazzi per Dybala. Anche Noemi, famosa cantante italiana, nonché grande tifosa giallorossa, ha mostrato su Twitter tutto il suo entusiasmo per arrivo nella Capitale della Joya. "Esco tutto!" ha prima scritto simpaticamente la cantante, che poi si è lasciata andare ad un'altra dimostrazione di euforia pubblicando una foto che la ritrae sul prato Olimpico durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League e una didascalia molto chiara: "Io oggi di nuovo così". Frase riferita sempre all'arrivo del fuoriclasse argentino.