Noemi: “Meglio la Roma campione che il primo posto a Sanremo”

Noemi non perde occasione per nominare almeno una volta la sua Roma. La fede calcistica giallorossa della cantante non è un segreto, non lo è mai stato e non può esserlo adesso, con la squadra di Gasperini prima in classifica in solitaria, che sta cominciando a far sognare i suoi sostenitori. Tra loro c'è la cantante romana che si sta preparando a portare il suo pop-soul al Gran Teatro Geox di Padova, domani sera alle 21.15. Intervistata dal Corriere del Veneto, ha parlato del suo momento artistico e dei suoi progetti passati e futuri. Come delle sue otto partecipazioni al Festival di Sanremo. E proprio riferendosi alla più prestigiosa kermesse della canzone italiana le è stato chiesto: preferirebbe trionfare ad un Sanremo o che la Roma vincesse il campionato? "Tutta la vira che la Roma vincesse il campionato - la risposta di Noemi - sarebbe una gioia per la città e non solo per me. Poi ricordo che Lucio Dalla una volta mi disse che non bisogna vincere Sanremo, partecipare è sempre bellissimo comunque, essere scelti è una grande soddisfazione".