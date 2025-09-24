La Roma è pronta all'esordio europeo in casa del Nizza. Il tecnico giallorosso pensa al turnover, soprattutto in attacco dove dovrebbe avere una chance Dovbyk dal 1', alle sue spalle Soulè ed El Shaarawy (in vantaggio su Pellegrini). Sulla destra ballottaggio Wesley-Rensch, novità dall'altra parte con Tsimikas che farà rifiatare Angelino. In mezzo al campo Konè ed El Aynaoui.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Nizza-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Dovbyk, dubbio a destra
news as roma
Nizza-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Dovbyk, dubbio a destra
Turn over e possibilità per chi finora ha giocato meno
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI—
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.
CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.
IL MESSAGGERO: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.
IL TEMPO: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.
CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.
LEGGO: Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.
© RIPRODUZIONE RISERVATA