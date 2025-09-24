Forzaroma.info
Nizza-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c'è Dovbyk, dubbio a destra

Turn over e possibilità per chi finora ha giocato meno
La Roma è pronta all'esordio europeo in casa del Nizza. Il tecnico giallorosso pensa al turnover, soprattutto in attacco dove dovrebbe avere una chance Dovbyk dal 1', alle sue spalle Soulè ed El Shaarawy (in vantaggio su Pellegrini). Sulla destra ballottaggio Wesley-Rensch, novità dall'altra parte con Tsimikas che farà rifiatare Angelino. In mezzo al campo Konè ed El Aynaoui.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT:  Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.

IL MESSAGGERO: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.

IL TEMPO: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA:  Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.

LEGGO: Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy, Dovbyk.

 

