Nizza-Roma, il bilancio degli scontri: 102 tifosi fermati – VIDEO

Sono 102 i tifosi fermati a Nizza ieri sera a seguito degli scontri con gli ultras francesi. Il contatto tra le tifoserie è avvenuto intorno alle 22.30 a Piazza Massena. Poi i tafferugli si sono spostati a Corso Saleya, nel cuore della città francese. Paura per gli abitanti: “Questi ragazzi erano lì per combattere con la polizia. Il gruppo vestito tutto di nero", continua, era al bar Van Diemen's. La tensione era palpabile ma non hanno provato nulla finché c'erano delle pattuglie accanto ma sono state ritrovate mazze di ferro e bastoni. Non appena i CRS si sono allontanati un po', questi ultras gli hanno lanciato dei bicchieri addosso... prima di staccarsi”. Oltre 200 gli agenti di Polizia impegnati ieri sera e oggi la tensione resta altissima. Fin dalle prime ore del mattino gli agenti stanno presidiando la zona vicino al meeting point. Sono attesi circa 1700 tifosi della Roma, ma in tanti potrebbero arrivare a Nizza senza biglietto. I cattivi rapporti tra le due tifoserie sono dovuti al gemellaggio con l’Inter e di conseguenza una amicizia verso la Lazio.