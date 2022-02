Nizza, Kluivert mattatore: doppietta nel 4-1 sul Marsiglia e semifinale di coppa

L'olandese segna per la prima volta una doppietta e trascina la sua squadra in semifinale

È stata la serata di Justin Kluivert. Nel match tra il Nizza e il Marsiglia, quarto di finale di coppa di Francia, il giocatore di proprietà della Roma ha messo a segno una doppietta nel 4-1 finale con cui i padroni di casa superano l'OM. Il classe '99 è stato grande protagonista nella vittoria che vale la semifinale, salendo a quota quattro gol in sedici presenze, quasi tutte da titolare. Kluivert si è trasferito al Nizza in estate in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions League. Un traguardo che resta alla portata, visto che la squadra di Galtier è terza a -1 proprio dal Marsiglia.