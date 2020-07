Nicolato: “Zaniolo è un talento, Fonseca gli ha lanciato un messaggio”

Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale Under 21, intervistato da Rai Due ha parlato anche di Nicolò Zaniolo. Queste le dichiarazioni del ct degli azzurrini: “Zaniolo è uno dei pochi giovani che gioca con grande continuità in Serie A. A ragionare su un episodio si fa molta fatica. E’ un grande talento che viene da periodo difficile, sta cercando di ritrovarsi. Ci vuole tempo. Secondo me Fonseca, con le dichiarazioni post-gara col Verona, ha voluto lanciargli un messaggio“. Il numero 22 non potrà riscattare l’opaca prestazione con gli scaligeri: un risentimento al polpaccio gli impedirà di giocare la partita contro l’Inter.