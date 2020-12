Nicolato: “La crescita di Zaniolo nell’ultimo biennio è stata notevole”

Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale Under 21, intervistato dal “Corriere della Sera” ha parlato dei tanti giovani italiani che si sono messi in mostra negli ultimi tempi. Tra questi figura il romanista Nicolò Zaniolo, sul quale il ct degli Azzurrini si è espresso così: “La crescita di Nicolò nell’ultimo biennio è stata notevole. Come quelle di Bastoni, Pellegrini o altri ancora“.

Nicolato ha parlato pure di Gianluca Scamacca, profilo che interessa alla Roma nonostante il costo elevato del cartellino (il Sassuolo chiede 25 milioni): “Ha grandissime qualità fisiche e allo stesso tempo è molto coordinato, ha tecnica e un tiro di altissimo livello. All’estero forse avrebbe già giocato di più, ma in questo periodo ci stiamo accorgendo che i giocatori buoni ci sono. Però hanno bisogno di uno sbocco“.