Nicolato, c.t. Italia U21: “Su Bove ci ho visto lungo. Con me ha sempre giocato”

Il centrocampista giallorosso sarà tra i protagonisti dei prossimi Europei di calcio di categoria. L'allenatore della formazione azzurra ha sempre creduto in lui: "Era in campo anche quando non lo faceva con la Roma"

Dopo lo splendido finale di stagione vissuto con la maglia della Roma, Edoardo Bove si appresta a trascinare anche l'ItaliaUnder-21 ai prossimi Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia. Il commissario tecnico della giovane Nazionale, Paolo Nicolato, punterà sicuramente sul centrocampista giallorosso, ma ci tiene a precisare come, in realtà, lo abbia fatto sin dal primo momento: "Lo facevo giocare anche quando non giocava con la Roma. Mi fa piacere perché vuol dire che nonostante l’età ci vedo ancora bene". Con la maglia dell' Under-21 azzurra, Bove ha collezionato già 7 presenze esordendo il 6 giugno 2022 contro il Lussemburgo