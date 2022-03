Nicolato, c.t. Italia U21: “Bove darà soddisfazioni alla Roma e alla Nazionale”

Le parole dell'allenatore: "E' un calciatore su cui si può contare. Ha intelligenza, l'atteggiamento giusto e conosce il calcio"

Alla vigilia della sfida tra Italia e Bosnia, valida per la qualificazioni agli Europei Under 21, il c.t. azzurro Nicolato ha detto la sua su Bove, centrocampista della Roma alla sua prima convocazione: "Bove mi piace molto. E' un calciatore su cui si può contare. Ha intelligenza, l'atteggiamento giusto e conosce il calcio. Spero di non sbagliarmi dicendo che avrà le sue soddisfazioni sia con il club che in nazionale".