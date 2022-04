Nicola: “Contro la Roma una prestazione di livello, ma nessun risultato”

Il tecnico della Salernitana ha parlato nuovamente dalla partita contro i giallorossi

Davide Nicola torna a parlare della partita persa dai suoi domenica all'Olimpico contro la Roma di José Mourinho. In vantaggio per buona parte del match, i granata hanno subito la rimonta negli ultimi minuti. Prima della sfida salvezza contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, il tecnico della Salernitana ha spiegato in conferenza stampa cosa non è andato contro i giallorossi.