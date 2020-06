New York tappezzata con volantini per Friedkin: “Roma vuole te” – FOTO

Roma chiama Friedkin. I tifosi giallorossi arrivano oltreoceano e tappezzano New York con volantini diretti al magnate texano che recentemente è stato vicino all’acquisto della società di Pallotta. Sotto l’immagine storica dello zio Sam una scritta eloquente: “Roma vuole te”, sia in italiano che in inglese (“Roma wants you”). Un messaggio che da giorni gira tra gli smartphone dei tifosi romanisti e che è qualcuno ha deciso di affiggere per le strade di Manhattan, proprio dove a inizio marzo si stava per chiudere il deal per l’acquisto della Roma. L’arrivo della pandemia ha poi fermato tutto.

Domenica scorsa uno tra i gruppi della Curva Sud più attivi (il gruppo “Roma”) si è fatto sentire con striscioni rivolti contro la società esposti a viale Tolstoj, indirizzo della sede romanista all’Eur. “Pallotta, Baldini e Baldissoni, la Roma non si risana con le cessioni” il messaggio. La notizia del gelo tra l’attuale presidente giallorosso e Friedkin ha preoccupato i tifosi, che adesso temono di vedere partire i gioielli più importanti. E mentre Pallotta continua a cercare nuovi acquirenti, da Houston (casa del Friedkin Group) non arrivano più notizie da giorni.