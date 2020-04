New York, solidarietà dal Roma Club: raccolta fondi in aiuto alla città contro il coronavirus

Solidarietà oltreoceano. Che il coronavirus sia ormai diventata emergenza mondiale, purtroppo, è noto anche all’America, stretta sotto le tenaglie del contagio a New York. Lo scoppio dei casi e dei decessi nella Grande Mela (oltre 10mila morti) allarmano infatti più di qualunque altro dato. Non mancano però gli sforzi e gli aiuti per combattere la pandemia, che arrivano, secondo le disponibilità, da tutti. Ecco allora che il Roma Club di New York, in perfetto stile con le iniziative portate avanti dalla società in Italia, si è riunito con altri 34 fan club, CONI USA e IFTV per la raccolta fondi che prendi il nome di “New York Kicks Coronavirus”. I soldi collezionati andranno interamente ai “NYC Health + Hospitals”, contribuendo ad aiutare più di un milione di persone a cui non è possibile accedere alla sanità privata e che non può permettersi i costi delle cure ospedaliere. L’obiettivo prefissato è quello dei 15mila. Per unirsi alla raccolta è possibile cliccare su questo link.