New Balance nuovo sponsor tecnico della Roma: vicino l’accordo di quattro anni

La New Balance è favorita per succedere a Nike e diventare il prossimo sponsor tecnico della Roma. A viale Tolstoj sarebbero vicinissimi a firmare un accordo con la casa americana per i prossimi quattro anni, riporta La Stampa. Per la fumata bianca mancherebbe solo l’approvazione definitiva di Dan Friedkin. L’azienda di Boston ha firmato negli anni passati la maglia del Liverpool campione d’Europa e d’Inghilterra, e quella del Porto. Negli ultimi tempi erano alla ricerca di una nuova squadra per allargare il brand nel mercato calcistico europeo. A questo punto potrebbe essere scongiurata l’ipotesi di un’altra stagione unbrandend (senza sponsor), come successo nella stagione 2013-2014.