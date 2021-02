New Balance disegnerà le nuove maglie della Roma: ecco le possibili versioni – FOTO

La Roma ha annunciato la nuova partnership con New Balance, che sarà sponsor tecnico del club giallorosso a partire dalla stagione 2021/22. Un cambio importante dopo i 7 anni con Nike, che già da tempo sta alimentando le fantasie dei tifosi e non solo sui social e sul web. Da tempo sono già spuntati i primi modelli delle maglie da gioco per la prossima annata, in tanti si sono divertiti a creare il proprio stile e ne sono uscite molte divise diverse tra loro, alcune molto suggestive.

