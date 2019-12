Neve e terme, ultimi giorni di relax in casa Roma – FOTO

Non è solo Gianluca Mancini, con Elisa sulle montagne di Madonna di Campiglio, a godersi il meritato relax in questi giorni di vacanza: Leonardo Spinazzola, insieme a Pellegrini “risponde” al suo compagno di reparto dalle terme di San Casciano dei Bagni. Cristante si gode le vette di Courmayeur in Valle d’Aosta. Meta estiva invece per Alessandro Florenzi che si diverte alle Maldive giocando con i figli: “Sarò per sempre il vostro cavalluccio”. Anche Francesco Totti ieri è partito alla volta delle isole indiane e alloggerà in questi giorni al Resort Baglioni, dove troverà Mauro Icardi e la moglie, Wanda Nara.

La squadra riprenderà gli allenamenti il 30 dicembre, in preparazione dei primi impegni del 2020 all’Olimpico contro Torino e Juventus