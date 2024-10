Nesta: “Il rigore su Baldanzi non c’era. L’arbitro non era laziale di sicuro”

Il tecnico dei brianzoli dopo il pareggio con la Roma: "Dobbiamo tenere duro, abbiamo otto giocatori fuori e spesso ci alleniamo con 6 primavera”

Redazione 6 ottobre 2024 (modifica il 6 ottobre 2024 | 22:19)

Il Monza agguanta il pareggio contro la Roma grazie al gol di Dany Mota Carvalho, decisivo dopo il vantaggio firmato da Dovbyk. Punto prezioso per Alessandro Nesta, che nel postpartita commenta il risultato e la prestazione della sua squadra.

NESTA A DAZN

Cosa ne pensa della gara? “Siamo un gruppo di lavoro importante. Oggi la squadra è partita così così, nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Dobbiamo tenere duro, abbiamo otto giocatori fuori e spesso ci alleniamo con 6 primavera”.

Ci deve esser un cambio caratteriale? “Caratterialmente ci siamo. Io dico che in queste partite abbiamo fatto sempre bene. L’impegno non è mai mancato. Ci manca un po’ di qualità in mezzo al campo e dobbiamo recuperare un po’ di roba. Ma i ragazzi sono bravi e possiamo fare meglio, ci metto la mano sul fuoco”.

Cosa si può cambiare quando rientreranno gli infortunati? “Ci possiamo permettere un centrocampista in più e un attaccante in meno, ma vedremo più avanti cosa ci dirà il campionato. Adesso dobbiamo recuperare un po’ di uomini”.

Come è avvenuta la decisione del ritiro? “I giocatori si sono auto mandati in ritiro. Sono giocatori e uomini importanti. Hanno capito la situazione. Non credo che nel 2024 serva a qualcosa punire i giocatori con il ritiro”.

Su Maldini. “Lo chiamo Malda, a volte anche Paolo. È un ragazzo top, vedrete. No, non mi confronto con il padre. Divido dal personale ovviamente”.

NESTA A SKY SPORT

Punto da cui ripartire dopo una partita così con la Roma. "Punto buono perché abbiamo giocato contro una squadra forte. Ci dà ossigeno in un momento difficile e con molti infortunati. Ora con la sosta speriamo di recuperare qualche giocatore".

È un Monza che dietro tiene bene. "Oggi era una partita contro una squadra che pressa sempre forte, siamo andati spesso sopra per non farci pressare addosso dai centrocampisti. Possiamo fare anche meglio però ci sono gli avversari della Roma che per me sono molto forti".

Lei che impressione ha avuto del rigore? "Io l'ho rivisto e per me non c'era perché guardano il pallone. Poi non c'era contatto, niente. Poi ormai è difficile capire ogni situazione, ci sono mille regole. È complesso".

NESTA IN CONFERENZA STAMPA

“Non voglio parlare dell’arbitro, ma sicuramente non era della Lazio – scherza sorridendo l’allenatore biancorosso in conferenza stampa – Loro hanno protestato sul rigore, che per me non c’era, io per altre situazioni. Alla fine ho salutato l’arbitro, le robe di campo finiscono al fischio finale e serve sdrammatizzare”.

Sul pareggio che muove la classifica:“Questo punto vale tanto anche perché abbiamo fuori diversi giocatori importanti. Speriamo di recuperare tutti gli assenti il prima possibile. Faccio i complimenti ai ragazzi, anche se so benissimo che i punti sono pochi e quindi non voglio cercare scuse. Ho la fortuna di avere dei giocatori responsabili, che tengono tantissimo alla causa ed è questo anche il motivo del ritiro anticipato”.

I tifosi però sono tutti con la squadra e l’allenatore: “Il loro sostegno va controcorrente a quello che succede di solito in giro. Siamo in debito con loro e vogliamo sdebitarci al più presto”.