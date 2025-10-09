Nesta, il retroscena sulla Roma: “Mio padre rifiutò i giallorossi, ne andiamo fieri”

Alessandro Nesta ha parlato rilasciato un'intervista al podcast di Gianluca Gazzoli (BSMT). L'ex giocatore della Lazio ha raccontato un aneddoto sul suo mancato trasferimento alla Roma da giovane. Queste le sue parole: "Mio padre rifiutò la Roma, ne andiamo fieri di questa cosa. La mia famiglia è lazialissima". Nesta ha poi aggiunto: "Giocavo nel Cinecittà a 7-8 anni ed era affiliato alla Roma, ma mio papà lesse sul Corriere dello Sport che c'erano i provini della Lazio. Mio padre disse che alla Roma non dovevo andare e che dovevo fare il provino con la Lazio".