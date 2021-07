Nesta: “Allenare la Roma? Se dovessi accettare mi aspetterebbero fuori…”

"Dicendo di no però farei una brutta figura come professionista"

L'ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta è in cerca di una nuova squadra da allenare dopo l'avventura al Frosinone. Intervistato da SportWeek, gli è stato chiesto se in caso di offerta della Roma sarebbe pronto ad accettare. Queste le parole dell'ex capitano della Lazio: "Se allenerei la Roma? Se rispondo no, faccio una bruta figura come professionista. Se rispondo sì, mi aspettano fuori...".