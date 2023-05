Nessuno segna più della Roma e di Abraham nei minuti di recupero

José Mourinho da quando è arrivato a Roma ha portato mentalità vincente oltre alla voglia di non mollare mai e come riportato da NumeriCalcio, nessuna squadra ha infatti segnato di più nei minuti di recupero. I giallorossi hanno realizzato 7 reti nell'extra time, due in più di qualsiasi altra squadra di Serie A. A quota 5 sono fermi il Monza (prossimo avversario in campionato), la Juventus, il Milan e l'Udinese. Inoltre, lo Special One può anche vantare in rosa il "bomber del recupero". Tre degli otto gol realizzati da Abraham in campionato sono arrivati proprio oltre il 90esimo minuto (due contro il Milan tra andata e ritorno e uno contro l'Udinese). Una caratteristica che si potrebbe rivelare vincente in vista di questo intenso e fondamentale finale di stagione con la Roma ancora in corsa per un posto in Champions League tramite campionato e tramite l'Europa League.