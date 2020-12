Mancini-Veretout, esami ok. Fonseca: “Rientrano presto”

Nessuna lesione per Jordan Veretout, costretto a uscire nell’intervallo di Napoli-Roma per un problema muscolare. Stamane il centrocampista francese è andato a Villa Stuart per una visita, che, come ha svelato Paulo Fonseca a “Sky”, ha dato una buona notizia al club giallorosso: “Veretout non ha lesioni, fortunatamente, solo un fastidio“.

Il tecnico romanista ha parlato anche delle condizioni di Mancini e degli altri difensori della rosa: “Mancini aveva già una lesione prima del match contro il Napoli, a breve potrebbe tornare. Magari non col Sassuolo, ma con il Bologna. Smalling ha lavorato ma sente ancora un piccolo dolore al ginocchio. Kumbulla e Fazio sono tornati dopo il Covid-19, ma non sono ancora al 100%“.

Veretout e Mancini saranno dunque presto a disposizione di Fonseca, tuttavia salteranno la partita con lo Young Boys. L’obiettivo, per il francese, diventa la convocazione con il Sassuolo, mentre l’ex atalantino dovrebbe rientrare col Bologna.