Nessuna lesione per Spinazzola: l’esterno torna a disposizione di Fonseca

Nonostante i diversi casi di coronavirus, la Roma può sorridere per le condizioni di Leonardo Spinazzola. Il terzino, costretto a uscire al 14′ del primo tempo durante la sfida contro il Genoa, si è sottoposto agli esami strumentali di rito, che non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. Il calciatore giallorosso aveva riportato un problema all’adduttore della coscia destra, tuttavia potrà proseguire con gli allenamenti ed essere a disposizione di Paulo Fonseca alla ripresa del campionato.

Il mister portoghese conta molto sulle qualità del numero 37: l’ex juventino, in questo campionato, è sempre sceso in campo dall’inizio, giocando pure 135′ in Europa League. Il suo sostituto (Calafiori), inoltre, è appena rientrato fra i disponibili dopo aver contratto il coronavirus.