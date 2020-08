Nessun nuovo caso Covid nella Roma: confermato l’allenamento di oggi

Nessun ulteriore caso di coronavirus in casa Roma. Il nuovo giro di tamponi, effettuato in mattinata a Trigoria, non ha dato nessuna spiacevole sorpresa ai calciatori giallorossi, risultati tutti negativi. Per questo motivo, come riporta “Il Tempo”, dopo la cancellazione dell’allenamento di ieri, nel pomeriggio di oggi la squadra si ritroverà sul terreno di gioco del centro sportivo Fulvio Bernardini, per la prima seduta della stagione 2020-21. L’inizio dell’attività in campo è fissato per le ore 19, prima verranno svolti dei test in palestra.