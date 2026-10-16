"Siamo venuti a Roma per restarci e abbiamo grandi progetti, non solo sul campo ma anche a favore della città. Come conquisteremo la base dei tifosi? Lavoreremo porta a porta, stringendo la mano a tutti e conquistando la fiducia come se fossimo un candidato politico. Cerchiamo il contatto delle famiglie. Cerchiamo la passione, poi arriverà il tifo. Abbiamo il massimo rispetto per la storia di Roma". Come riporta il Messaggero, Donnie Nelson ha le idee chiare sul progetto della Basketball Club che ha promosso e sta portando avanti con tenacia e passione sostenuto, tra gli altri, da Luka Doncic, Bryan Colangelo e Chris Mullin. Poi il proprietario americano apre le porte ai Friedkin in un derby capitale che li vedrebbe, nel caso, avversari della Maxima di Totti: "Con la Roma calcio ci parliamo, sono amico dei Friedkin, vedremo se nascerà qualcosa insieme. Noi abbiamo portato oltre tremila persone al Palazzetto e speriamo in futuro di ampliare le nostre possibilità".