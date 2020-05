Nell’offerta di Cvc ai club della Serie A anche un fondo infrastrutturale per gli stadi italiani

Il fondo Cvc continua la sua trattativa con la Lega Serie A per la creazione di una media company dove far confluire i diritti tv: di questa newco Cvc avrebbe il 20% con un investimento di 2,2 miliardi di euro. L’offerta sarà ora al vaglio di un costituendo comitato dove saranno scelti 4 presidenti tra i club della Serie A.

Ma l’offerta di Cvc, secondo le indiscrezioni riportate da ‘Il Sole 24 Ore’, potrebbe coinvolgere anche altri ambiti. Ad esempio, la creazione di un fondo infrastrutturale (con il supporto dello stesso Cvc e di altri investitori-sottoscrittori) che potrebbe fornire supporto finanziario per la creazione di nuovi stadi, per i club che lo hanno in programma, oppure per la ristrutturazione degli stadi esistenti. Tra i club della Serie A che stanno pensando a un nuovo stadio ci sono il Milan e l’Inter, oltre – ovviamente – alla Roma che ha già avviato il progetto.