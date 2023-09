Nela: “È cambiato qualcosa in Mourinho. A Genova ho visto tanta confusione”

Le sue parole: "Nel weekend c'è un altro cliente difficile come il Frosinone che gioca anche un calcio offensivo

Sebino Nela , storico difensore della Roma , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai 2. Queste le sue parole sulla situazione dei giallorossi e sul mister: "A mio avviso in Mourinho è cambiato qualcosa e lo si è visto dai cambi. Ho visto tanta confusione. E nel weekend c'è un altro cliente difficile come il Frosinone che gioca anche un calcio offensivo". Domani la delicata sfida contro la squadra di Eusebio Di Francesco. I giallorossi cercano il riscatto dopo il bruttissimo ko di Genova .

