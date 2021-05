Nela: “Con uno come Mourinho ci si divertirà in conferenza”

L'ex giocatore e dirigente giallorosso: "Fonseca voleva applicare un calcio di un certo tipo, ma non è andata come pensava"

Sebino Nela torna a parlare. L'ex giocatore e dirigente della Roma è intervenuto a 'Radio Bruno' e ha toccato i temi caldi, dal futuro di Dzeko all'arrivo di Mourinho: "Con tecnici come lui non mancherà il materiale per divertirsi in conferenza stampa il prossimo anno". Poi sul bosniaco: "Si parla di Los Angeles, per sostituirlo si fanno i nomi di Belotti e Vlahovic, vedremo cosa accadrà". Nela si sofferma anche su Paulo Fonseca:"Voleva applicare un calcio di un certo tipo a Roma, fatto di palleggio nella metà campo avversaria ma non è andata come pensava". Spazio anche per il passato: "È un uomo in gamba per un anno e mezzo, quando lui era alla Roma, ho visto il miglior calcio d'Italia. Potrebbe essere un nome giusto per la Fiorentina. Non me ne vogliano i tifosi viola, ma non c'è una piazza bella come Roma. C'è passione, una città bellissima e si mangia bene".