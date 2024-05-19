Sebino Nela è tornato a parlare di Roma in vista del match contro il Genoa. Il doppio ex, intervistato da Pianetagenoa1893.net, ha detto la sua sulla sfida che andrà in scena questa sera tra i giallorossi di De Rossi e i rossoblù di Gilardino. Queste le sue parole:

Che partita ti aspetti questa sera? All’andata lezione di calcio del Genoa alla Roma. Quale sarà la chiave della gara? "Mi aspetto una gara dove tutte e due le squadre vogliano vincere. La Roma deve chiudere bene e sperare nelle combinazioni delle avversarie, l’Atalanta deve vincere l’Europa League per permettere alla Roma di qualificarsi alla prossima Champions League come sesta squadra. Il Genoa è tranquillo e ha la voglia di finire al meglio il suo campionato. Speriamo sia una bella gara".

Vedendo la Roma targata De Rossi si è capito che il problema era Mourinho e le tensioni nello spogliatoio? Una tua opinione? "Bisogna capire molte cose di questa stagione e della gestione di José. Occorre adesso prendere in considerazione quanto fatto da De Rossi. È una persona molto intelligente, lui qui ha giocato una vita, è andato in giro per l’Italia e non solo e ha visto molti modi di giocare e molti colleghi. Ha preso appunti e spunti per poi lavorare sulle gare e farsi trovare pronto. A differenza di Mourinho, la formazione è più coraggiosa anche se sulla carta gioca contro squadre più forti, ha cambiato modo di giocare, sulla verticale e con coraggio. Non conosco se Mourinho abbia fatto errori e i rapporti che aveva con i giocatori. Abbiamo ritrovato dei giocatori. De Rossi la prossima stagione avrà la possibilità di lavorare dall’inizio e con un DS che sarà nominato a breve. Avrà possibilità di fare mercato e lo potremo giudicare a stagione iniziata".