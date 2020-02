Nessuna squadra ha perso più della Roma nel 2020: in Serie A come Brescia e Spal

Il nuovo decennio della Roma si è aperto nella peggiore maniera possibile: le sconfitte contro Torino, Juventus, Sassuolo e Bologna segnano un momento di fragilità complessiva che mette paura tanto a Fonseca quanto ai tifosi giallorossi. La Roma è la squadra ad aver perso più partite durante l’anno solare del 2020, a pari (de)merito del Brescia e della Spal. Inoltre, per la prima volta da febbraio 2013, i giallorossi hanno subito in due gare di Serie A più tre o più reti. La nota positiva arriva dagli autogol, per cui la Roma è la prima formazione ad averne beneficiato in maggior numero: sono quattro le autoreti a favore dei giallorossi, esattamente come quelle di cui ha beneficiato proprio il Bologna.