Negativi i romanisti rientrati dalle nazionali. Si alleneranno con il resto della squadra

Tutti i calciatori della Roma rientrati dalle rispettive nazionali sono risultati negativi al tampone svolto in mattinata per scongiurare l’ipotesi coronavirus. Confermata, dunque, la seduta pomeridiana delle 16.30: nel centro sportivo di Trigoria, agli ordini di Paulo Fonseca, si alleneranno pure Pellegrini, Cristante, Mancini, Spinazzola, Dzeko, Mkhitaryan, Kumbulla e Calafiori. L’unico positivo al Covid-19 resta quindi Diawara, contagiato durante il ritiro con la nazionale guineana e quindi ancora in isolamento.