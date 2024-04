Ndicka, Udinese-Roma sospesa: ecco quando potrebbe riprendere la partita

L'ipotesi di tornare in campo domani resta in piedi, altrimenti dipenderà tutto dall'esito del match di giovedì col Milan che può far slittare tutto a maggio

Redazione 14 aprile 2024 (modifica il 14 aprile 2024 | 20:23)

Udinese-Roma si è chiusa con quasi 20 minuti di anticipo a causa del malore che ha colpito Evan Ndicka. I giocatori giallorossi in campo non se la sono sentita di continuare e per questo, ascoltando allenatori e calciatori, l'arbitro Pairetto ha definitivamente interrotto il match. Che, a questo punto, deve essere riprogrammato per giocare gli ultimi 19 minuti (partita sospesa al 71') più recupero. Secondo il regolamento, la sfida si dovrebbe riprendere già il giorno successivo, ma in questo caso il calendario non lo permette in maniera così agevole. Il motivo è ovviamente Roma-Milan di giovedì sera, ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma quindi tre giorni più tardi. Per questo la nuova data di Udinese-Roma dipenderà a questo punto anche dall'esito del match dell'Olimpico. Le prossime partite della squadra di De Rossi sono appunto col Milan giovedì 18 aprile, contro il Bologna lunedì 22. Poi la programmazione della Lega Serie A non è ancora stata resa nota, in quanto si aspettano gli esiti dei quarti di finale per le partite di Roma, Milan e Atalanta, oltre alle semifinali di Coppa Italia.

Ripresa Udinese-Roma, da non scartare domani. Altrimenti dipende dall'Europa League — Se i giallorossi dovessero qualificarsi, chiaramente le date a disposizione si ridurrebbero visto che la semifinale di Europa League è in programma il 2 e il 9 maggio. Per cui la prima data disponibile sarebbe probabilmente mercoledì 15 maggio, a meno che la Roma non accetti (difficile) di giocare il 25 aprile, tre giorni dopo Roma-Bologna e tre giorni prima di Napoli-Roma. Nel caso in cui invece la squadra di De Rossi non dovesse qualificarsi alla semifinale di Europa League, gli ultimi 20 minuti con l'Udinese potrebbero giocarsi l'1 o il 2 maggio. Una questione non semplice, per questo la possibilità che si riprenda già domani, magari nel pomeriggio per permettere il ritorno nella capitale in giornata, resta in piedi. La squadra è infatti già sul posto e dovrebbe scendere in campo solo per pochi minuti, incidendo in maniera ridotta sul match di giovedì.

Così ha spiegato Luca Marelli su Dazn: "L'arbitro non può imporre di continuare la partita, Pairetto è stato bravo, ha ascoltato gli allenatori, i capitani, poi si è consultato a lungo con De Rossi e ha detto 'faccio quello che volete'. Difficile pensare che i giocatori se la sentano di continuare con un compagno che sta male e non si cosa ha. Non si impone niente, se le squadre non vogliono giocare. La partita da regolamento va recuperata domani, ma la Roma ha un impegno in Europa League e difficilmente potrà essere impegnata domani. La questione poi riguarda la Lega, che deciderà quando continuare la partita e i 19 minuti più recupero che mancano".

