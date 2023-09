Ndicka: “Tre punti importanti, abbiamo giocato da squadra”

"Sono tre punti molto importanti, è stato un match complicato ma abbiamo giocato da squadra" ha detto Evan Ndicka ai canali ufficiali del Club al termine della partita di Europa League vinta dalla Roma in trasferta contro lo Sheriff.

Come va questo inizio di stagione? "La squadra va bene, ci sono molti giocatori nuovi, ma va bene. C'è da lavorare, ma siamo sulla buona strada".

