Nazionali, Celik in campo 77′ con la Turchia. Aouar non convocato con l’Algeria

Il terzino della Roma scenderà in campo da titolare nel test amichevole in preparazione ai prossimi europei. Il centrocampista giallorosso assente nella sfida con la Bolivia

Zeki Celik è sceso in campo da titolare nel match amichevole tra la sua Turchia e l'Ungheria. Il terzino della Roma con De Rossi sta trovando una buona continuità di prestazione e il ct, Vincenzo Montella, ha deciso di mandarlo in campo sin dal primo minuto per questa sfida di preparazione ai prossimi europei di calcio. Il giocatore giallorosso è poi uscito nel secondo tempo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Nessuna convocazione invece per Aouar nella gara tra Algeria e Bolivia. Il centrocampista algerino ha da poco smaltito un attacco influenzale e il ct ha deciso di risparmiarlo.