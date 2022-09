Nazionali, dodici romanisti convocati: ecco tutti gli impegni

Questa settimana non si giocherà il campionato di Serie A per via della prima sosta riservata alle nazionali. Sono molti i giocatori romanisti che andranno in giro per il mondo, esattamente dodici di cui due verranno valutati nei rispettivi ritiri. Stiamo parlando ovviamente di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. I due giallorossi hanno rimediato dei fastidi al flessore nella sfida di ieri contro l'Atalanta e gli staff medici di Italia e Argentina valuteranno le loro condizioni fisiche nei prossimi giorni. Se Pellegrini e Dybala non saranno in forma, allora verranno rispediti nella Capitale.