Nazionali, Mkhitaryan e Shomurodov convocati. La Francia lascia a casa Veretout

Dopo le due chiamate consecutive e la vittoria della Nations League il centrocampista della Roma non si unirà ai Blues

Henrikh Mkhitaryan sorride, Jordan Veretout un po' meno. L'armeno è stato convocato dal ct Caparros per i match della sua nazionale contro Macedonia e Germania. Non compare invece nella lista della Francia il centrocampista giallorosso, che dopo le due chiamate consecutive di Deschamps e la vittoria della Nations League, stavolta resterà a casa. Ne guadagnerà sicuramente la sua condizione fisica. Veretout è infatti tra i giocatori più utilizzati da Mourinho e durante la sosta avrà l'occasione di tirare il fiato. Torna in nazionale anche Shomurodov, convocato per il match con la Georgia.