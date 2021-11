Nazionali: Mancini, Cristante e Abraham partiranno tutti dalla panchina

I giallorossi sono pronti a subentrare a gara in corso

Roberto Mancini non cambia e per conquistare l'accesso ai mondiali in Qatar del 2022 si affida agli stessi undici visti contro la Svizzera, ad esclusione di Belotti. I giallorossi Mancini e Cristante, invece, inizieranno in panchina. Gli azzurri sono obbligati a vincere facendo attenzione ai gol segnati perché il primo posto, conteso con la Svizzera, sarà deciso dalla differenza reti. L'Inghilterra affronterà San Marino per guadagnarsi definitivamente la partecipazione ai mondiali in Qatar 2022. Il centravanti della Roma Tammy Abraham non sarà titolare, ma sarà pronto a subentrare in caso di bisogno. I Tre Leoni sono primi nel proprio girone a tre punti dalla Polonia, sarà quindi fondamentale non perdere oggi, compito tutt'altro che impossibile per gli uomini di Southgate.