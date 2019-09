Aleksandar Kolarov è stato inserito nella lista dei convocati, stilata dal ct serbo Ljubisa Tumbakovic per i prossimi impegni internazionali della Serbia, di cui è capitano. Sono due i match in programma il primo, un’amichevole, con il Paraguay, il secondo di qualificazione a Euro 2020 con la Lituania, in programma rispettivamente il 10 e il 14 ottobre.