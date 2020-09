Nazionali e Covid, Roma ridotta all’osso: salta l’amichevole col Benevento

Niente sfida giallorossa tra Roma e Benevento. Almeno non prima delle partite ufficiali in campionato. Come riportano ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Il Messaggero’, infatti, dovrebbe essere annullata l’amichevole di sabato 5 settembre a Trigoria contro la squadra neopromossa di Pippo Inzaghi. Tra i giocatori andati via per le nazionali (tredici) e i casi positivi al Covid-19, Fonseca ha disposizione troppi pochi uomini titolari, soprattutto per affrontare una squadra di Serie A. Nel pomeriggio è previsto l’allenamento dopo l’arrivo dei risultati dei nuovi tamponi. In ogni caso la Roma potrebbe comunque scendere in campo sabato, magari contro una squadra di Lega Pro.