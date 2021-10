Nazionali, dodici romanisti convocati: ecco tutti gli impegni

Cristante e Pellegrini convocati per la fase finale della Nations League. Rui Patricio, Mkhitaryan e Vina impegnati nelle qualificazioni mondiali

Questa settimana non si giocherà il campionato di serie A per via della seconda sosta riservata alle nazionali. Sono molti i giocatori romanisti che andranno in giro per il mondo, con un occhio pronto a voltarsi in particolare verso le fasi finali della Nations League (6-10 ottobre). Pellegrini e Cristante sono stati convocati dal CT azzurro Roberto Mancini, che aveva dovuto rinunciare al capitano giallorosso prima dell'Europeo per infortunio e che finalmente può nuovamente avere a disposizone a Coverciano.