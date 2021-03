Nazionali, dieci romanisti convocati: ecco tutti i nomi e gli impegni nella sosta

La Roma si ritroverà domani alle 11 a Trigoria per riprendere gli allenamenti. E lo farà senza i dieci nazionali che hanno raggiunto i vari ritiri in giro per l’Europa. Ecco la lista completa e gli impegni di ognuno.

Tutti i giocatori della Roma impegnati in nazionale

ITALIA

Stephan El Shaarawy

Lorenzo Pellegrini

Gianluca Mancini

Bryan Cristante

Leonardo Spinazzola

25/3 – Italia-Irlanda del Nord (qualificazioni Mondiali)

28/3 – Bulgaria-Italia (qualificazioni Mondiali)

31/3 – Lituania-Italia (qualificazioni Mondiali)

ALBANIA

Marash Kumbulla

25/3 – Andorra-Albania (qualificazioni Mondiali)

28/3 – Albania-Inghilterra (qualificazioni Mondiali)

31/3 – Albania-Inghilterra (qualificazioni Mondiali)

BOSNIA

Edin Dzeko

24/3 – Finlandia-Bosnia (qualificazioni Mondiali)

27/3 – Bosnia-Costa Rica

31/3 – Bosnia-Francia (qualificazioni Mondiali)

GUINEA

Amadou Diawara

24/3 – Guinea-Mali (qualificazioni Coppa d’Africa)

28/3 – Namibia-Guinea (qualificazioni Coppa d’Africa)

SPAGNA U21

Gonzalo Villar

24/3 – Spagna-Slovenia (Europei U21)

27/3 – Spagna-Italia (Europei U21)

30/3 – Spagna-Repubblica Ceca (Europei U21)

STATI UNITI

Bryan Reynolds

25/3 – Stati Uniti-Giamaica

28/3 – Irlanda del Nord-Stati Uniti