Nazionali, Azmoun non si ferma: assist per il vantaggio del suo Iran sull’Uzbekistan

Continua a far divertire e a giocare bene Sardar Azmoun con la sua nazionale. L'attaccante della Roma è partito titolare nel match tra il suo Iran e l'Uzbekistan valido per la seconda giornata del gruppo E del girone per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Dopo la doppietta e l'assist messi a segno contro Hong Kong, il centravanti di Mourinho si è subito dimostrato decisivo anche in questa sfida. Dopo appena 14', infatti, Azmoun, con una giocata d'esterno, ha regalato un cioccolatino d'oro a Rezaeian per il gol del vantaggio.