Nazionali, Aouar titolare con l’Algeria. Celik in panchina. 90 minuti per Zalewski

Il centrocampista giallorosso è stato schierato in campo dall'inizio nell'amichevole contro Capo Verde. Il turco, invece, non figura tra partenti dal primo minuto. Il polacco ha giocato per tutta la gara con l'Under 21

Sono ben 14 i giocatori della Roma che hanno lasciato Trigoria per i loro rispettivi impegni con le nazionali. Questa sera, è il turno di Aouar che è stato schierato titolare nel match amichevole dell'Algeria contro Capo Verde. Nonostante le non buone prestazioni con la maglia giallorossa, il centrocampista di Mourinho è un talento imprescindibile per il ct Djamel Belmadi. In campo, per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio, anche Croazia e Turchia. Per quanto riguarda Celik, il terzino della Roma, partirà dalla panchina. Nel pomeriggio, invece, la Polonia Under 21 ha pareggiato 2-2 contro la Slovacchia e Nicola Zalewski ha giocato tutti i 90' di partita.