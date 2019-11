Recuperato totalmente dopo l’infortunio patito, Cengiz Under partirà titolare con la sua Turchia. Alle 18:00, la selezione di Gunes sarà impegnata nella sfida valida per il girone H delle qualificazioni a Euro 2020 contro l’Islanda. L’esterno offensivo giallorosso spera in una grande prestazione personale e di squadra per continuare a giocarsi il primo posto del raggruppamento con la Francia, impegnata alle 20.45 contro la Moldavia.