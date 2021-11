Nazionale under 20: Bove convocato per il Torneo 8 Nazioni

Il classe 2002 prenderà parte alla spedizione che vedrà gli azzurrini impegnati contro Repubblica Ceca e Romania

Diramate le liste dei convocati della Nazionale under 20: c'è Edoardo Bove. Il classe 2002 prenderà parte alla spedizione per le sfide del Torneo 8 Nazioni e affronterà Repubblica Ceca e Romania, rispettivamente l'11 e il 15 novembre. Il centrocampista, che bene ha fatto nel ritiro estivo, si è affacciato in prima squadra (una presenza in Serie A in questa stagione) e spera di scalare le gerarchie. Sarebbe difficile vederlo in campo qualora Mourinho decidesse di reintegre a pieno regime Villar e Diawara.